HTC One M8 im Test: Das fast perfekte Android-iPhone

Der Plan ging nur teilweise auf, auch wenn das HTC One wohl das erfolgreichste Smartphone in der Geschichte des Unternehmens sein dürfte. In den ersten zwei Monaten wurden fünf Millionen Stück verkauft . Zum Vergleich: Das iPhone 5 wurde bereits in den ersten drei Tagen fünf Millionen Mal verkauft. Viele Testberichte sahen im HTC One auch das beste Android-Smartphone des vergangenen Jahres. Es scheint also, als hätte HTC endlich den idealen Mix gefunden. Nun soll mit dem neuen HTC One, auch als One M8 bezeichnet, der endgültige Durchbruch gelingen, mit dem man in Sphären von Samsung und Apple gelangen will. Dabei vertraut HTC auf Bewährtes, das mit neuen Funktionen verfeinert werden soll. Ob das neue Rezept aufgeht, hat die futurezone im Test überprüft.