Lenovo: Erster Fernseher mit Android 4.0

Das 3D-fähige LED-TV-Gerät wird in den Größen 42 und 50 Zoll in den Handel kommen. Nach dem Launch in China will Lenovo den K91 Smart TV auch in anderen Ländern auf den Markt bringen. Im Inneren ist ein Snapdragon-Prozessor mit 1,5 Ghz sowie 1 GB RAM und 8 GB Speicher verbaut. Als Anschlüsse stehen ein SD-Karten-Slot, WLAN, LAN sowie USB 2.0 und natürlich HDMI zur Verfügung.

futurezone-Video Lenovo TV mit Android Ice Cream Sandwich