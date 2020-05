LG und Samsung stellen gebogene UHD-TVs mit 105 Zoll vor

Das Match um den größten gebogenen Ultra-HD-TV ist bereits zwei Wochen vor Start der Elektronikmesse CES eröffnet. Praktisch zeitgleich veröffentlichten LG und Samsung ihre Pläne, zur CES einen 105 Zoll großen Ultra-HD-Fernseher vorzustellen. Beide Geräte verfügen über eine Pixelauflösung von 5,120 x 2,160, Samsung nimmt für sich in Anspruch das am stärksten gebogene Display in dieser Größe anbieten zu können.