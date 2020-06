Musik-Streaming im Test: Spotify gibt Ton an

My Juke ist als Teil jener Bemühungen der Media-Saturn-Unternehmensgruppe zu sehen, den Sprung ins digitale Zeitalter zu schaffen. Der Musik-Dienst von Betreiber 24-7-Entertainment mit Sitz in Berlin ist eine Tochter des Konzerns und dementsprechend auf Umsatz aus. Gratis lässt sich My Juke (abgesehen von den 30-Sekunden-Hörproben) nur in der 14-tägigen Testphase nutzen, dann heißt es zahlen - und zwar 9,99 Euro pro Monat. Eine Zwischenstufe um 4,99 Euro wie bei anderen Diensten, mit der man Werbung ausblenden kann, gibt es nicht - bei My Juke ist man entweder ganz oder gar nicht dabei.

Wie auch Konkurrent Rara brüstet sich My Juke, gute Sound-Qualität per "Dolby Plus" auszuliefern - im direkten Vergleich zu Spotify ist der Klang deswegen aber nicht besser. Immerhin lässt die Smartphone-App eine Sortierung nach Künstler, Alben oder Songs zu, was anderen Anbietern teilweise fehlt. Was My Juke aber fehlt: Desktop-Apps sowie erweiterte Möglichkeiten, neue Musik zu entdecken. Neben der sehr großen Song-Auswahl ist My Juke auch zugute zu halten, dass es sehr konsumentenfreundlich ist: Nach Ablauf der Testphase muss man seinen kostenpflichtigen Premium-Account aktiv bestätigen, anderenfalls findet keine Buchung statt.