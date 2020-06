Nächstes Google Nexus könnte aus China kommen

Google soll derzeit mit einem chinesischen Hersteller über die Produktion des nächsten Nexus-Smartphones verhandeln. Das berichtet Gizmochina. Um welchen Hersteller es sich handelt, ist allerdings unklar.

Da Google aber angeblich auf einen Qualcomm-Chip verzichten und auf das Chipset des chinesischen Herstellers setzen könnte, kommt eigentlich Huawei mit seinen eigenen Hisilicon-Kirin-Chips in Frage. Slashgear munkelt darüber, dass sich ein mögliches Huawei-Nexus am Honor 6 Plus orientieren könnte und hat gleich dementsprechende Bilder angefertigt.