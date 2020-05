Netflix im Test: Endlich intelligent fernsehen

In den USA punktet Netflix vor allem mit Serien, sowohl mit Eigenproduktionen als auch zugekauften Serien, die kurz nach der Ausstrahlung gezeigt werden. Für die letzte Staffel von Breaking Bad schloss Netflix beispielsweise einen Deal mit dem Kabelsender AMC ab, sodass die aktuelle Folge stets am Tag nach der Erstausstrahlung auf Netflix verfügbar war. Derartige Deals sind jedoch rar, meist muss man zumindest bis zum Staffel-Ende auf neue Folgen warten. Das Angebot hierzulande ist ordentlich, insgesamt 221 Serien sind verfügbar.

Dazu zählen auch die Eigenproduktionen „ Orange is the new Black“, „Penny Dreadful“, „Hemlock Grove“, „The Killing“ oder das mitproduzierte „ Fargo“. Auch „ House of Cards“ ist zum Start im Angebot zu finden, obwohl Sky im Vorfeld betonte, die Exklusiv-Rechte für die Online-Ausstrahlung zu besitzen. Das dürfte jedoch, wie auch in Deutschland, nur kommende Staffeln betreffen. Weitere Highlights sind Breaking Bad, Walking Dead (bis Staffel 3), Modern Family, Big Bang Theory, New Girl und Arrested Development. Auch einige BBC-Titel, wie Sherlock, Doctor Who, Luther und Top Gear sind mit aktuellen Folgen vertreten. HBO-Serien sucht man auf Netflix vergeblich, hier hat sich Sky die Exklusiv-Rechte gesichert.

Das österreichische Angebot ist nahezu ident zu jenem in Deutschland, österreichische Serien gibt es derzeit nicht. So wird beispielsweise die mit zwei Grimme-Preisen ausgezeichnete Serie „Der Tatortreiniger“ angeboten, auch die Comedy-Serien „ Stromberg“, „Pastewka“ und „Ladykracher sind enthalten. Der Fokus liegt derzeit auf Krimi- und Comedy-Serien. Das Angebot für Kinder ist ebenfalls gut, so sind beispielsweise die drei ersten Staffeln der Serie „My Little Pony“ in Deutsch und Englisch verfügbar.