Neue Bilder des OnePlus Nord geleakt

Am 21. Juli will OnePlus sein günstiges Smartphone Nord offiziell vorstellen. Der Leaker Evan Blass hat nun Bilder des Geräts in Umlauf gebracht. Sie zeigen ein dunkles, schmales Gerät mit dunklen Rand, das zwei Selfie-Kameras sowie vertikal angeordnet, vier Kameras auf der Rückseite aufweist.

Bisher wurde über das Gerät auch bekannt, dass es über einen Snapdragon 765G Chip und ein 90Hz-AMOLED-Display verfügen soll. Kosten wird es voraussichtlich zwischen 300 und 500 Dollar.

Zu sehen war das OnePlus Nord auch bereits ganz kurz in einem Teaser-Video, das der Hersteller Anfang Juli veröffentlichte.