Neue LED-Lampen im Test

Die Ergebnisse der einzelnen Lampen unterscheiden sich nicht wesentlich, sondern nur in Nuancen voneinander. Lediglich die Ikea-Lampe, die als Ersatz für eine 40 Watt-Glühbirne gedacht ist, schneidet bei der Energieeffizienz weniger gut ab und die Lampe von Isolicht disqualifiziert sich, weil sie im Test die vom Hersteller deklarierte Lichtmenge erheblich unterschritten hat.

Für die richtige Lampenwahl ist es sehr wesentlich, dass der jeweilige Anwendungszweck der Lampe entsprechend abgeklärt und berücksichtigt wird. Anwender, die an einem bestimmten Ort sehr viel Licht benötigen, kommen gegebenenfalls an den starken getesteten Lampenmodellen von Megaman und Philips nicht vorbei, die etwa so viel Licht geben, wie eine 75W bzw. 100W-Glühbirne. Für viele Anwendungszwecke sind allerdings Lampen ideal, die hinsichtlich Helligkeit einer 60W-Glühlampe entsprechen.

Hier stellt sich dann außerdem die Frage, ob eine klare oder eine matte Lampe benötigt wird. In Leuchten mit Kristallelementen werden zumeist klare Lampen eingesetzt, um ein entsprechend brillantes Licht zu erzielen. Hier bieten die Produkte von Osram und Soft-LED guten Optionen, wobei das Soft-LED-Produkt, unser Testsieger, vergleichsweise teuer ist und nicht gedimmt werden kann. Letzteres eignet sich daher insbesondere für standhafte Verfechter des klassischen Glühlampendesigns. Im Bereich der Mattglaslampen machen die Produkte von Verbatim und Philips sehr gute Figur, wobei das Verbatim-Produkt vorläufig preislich die Nase vorne hat.

„LEDs stellen eine sehr gut entwickelte Alternative zu klassischen Glühlampen und Holgenglühlampen sowie auch zu Energiesparlampen dar. Für energie- und kostenbewusste Menschen bietet der aktuelle Produkttest eine gute Orientierung am heimischen Markt der LED-Angebote“, sagt Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur.

Weitere Details zum Lampentest finden Sie auf topprodukte.at, ein Service von klima:aktiv.