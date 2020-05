Nikon bringt wasserdichte Systemkamera

Passend zur wasserdichten Kamera bringt Nikon zwei Objektive. Einerseits das Zoomobjektiv 1 NIKKOR AW 11-27,5mm 1:3,4-5,6, andererseits das Fixbrennweiten-Objektiv 1 NIKKOR AW 10mm 1:2,8. Die Objektive sind genauso wie die Kamera vor Wasser, Staub und Kälte bis zu -10 Grad Celsius geschützt. Die Verbindung zur Kamera ist durch Gummidichtungen vor Wasser und Staub abgesichert.

Die Nikon 1 AW 1 soll ab Mitte Oktober in drei Farben (schwarz, weiß, silber) erhältlich sein. Mit dem 1 NIKKOR AW 11-27,5mm Objektiv soll die Kamera um 799 Euro UVP in die Läden kommen. Im Set mit dem Zoom- und dem Fixbrennweitenobjektiv 1 NIKKOR AW 10mm sollen 999 Euro am Preisetikett stehen. Letzteres Objektiv alleine soll um 329 Euro verkauft werden.