Österreichische App auf Platz Eins bei kostenlosen Anwendungen

Eine einfache Bedienung und eine gute Übersetzungsleistung - das Ganze auch noch gratis. Das Grazer Unternehmen Sonico konnte sich mit seinem Übersetzungsprogramm iTranslate von der Konkurrenz abheben. Nach eigenen Angaben wurde das Programm bereits sieben Millionen Mal für das Apple-Tablet heruntergeladen. Der Grund, warum sich das Programm von der Masse der Übersetzungsprogramme abhebt? Laut dem Geschäftsführer von Sonico, Alexander Markl, ist es unter anderem die einfache Bedienung.

Übersetzungstools haben sich zu einem wichtigen

Arbeitsinstrument für Privat- oder Geschäftsleute entwickelt. "Menschen verwenden unsere Applikation mittlerweile wie ein Taschenrechner", meint Markl zum Erfolg von iTranslate. Ein passender Vergleich. Das am zweithäufigsten heruntergeladene Gratis-Programm für das iPad ist tatsächlich eine Taschenrechner-Applikation. Technisch verbindet iTranslate die Übersetzungsfunktionen von Google und Microsoft. Einige Probleme bei der Groß- und Kleinschreibung konnte man aber zusätzlich noch verbessern, so Markl. Das Programm bietet bis zu 50 verschiedene Sprachen an. In elf Sprachen übersetzt das Programm auch vom Text ins gesprochene Wort. Auch eine Sprachenerkennung ist eingebaut und das Übersetzen von Texten aus anderen Apps ist möglich. Einen Wehrmutstropfen bei der Verwendung des Programms gibt es allerdings. Ohne eine Internetverbindung funktioniert das Programm nicht.

Seit zwei Jahren programmiert Sonico bereits Applikationen für das iPhone. Vor einem Jahr wandelte sich das Unternehmen in eine GmbH. Die vier Studenten aus Graz, drei IT- und ein Betriebswirtschaftsstudent, programmierten bereits zu Beginn des aufkeimenden iPhone-Hypes Applikationen für die Apple-Smartphones. Damals waren einfach zu handhabende Übersetzungs-Applikationen noch seltener. In diese Marktlücke drängte das Grazer Unternehmen.

Die erste iTranslate-App wurde für das iPhone produziert. Seit einer Woche ist nun die Version für das iPad auf dem Markt. In dieser kurzen Zeit stieg das Programm bereits auf Platz Eins der App-Store-Bestenliste für Gratis-Programme. Für das Android-Betriebssystem wird derzeit noch kein Übersetzungsprogramm von Sonico angeboten.

( Nardo Vogt)

Zum Test derApplikation haben wir einen Absatz des Artikels durch iTranslate ins Englische übersetzen lassen. Hier die Leseprobe.

//Translation tools have become an important tool for private or business. "People now use our application as a pocket computer," Markl says the success of iTranslate. An appropriate comparison. The second most frequently downloaded a free program for the iPad is actually a calculator application. Technically iTranslate connects the

translation of Google and Microsoft. Some problems in the upper and lower case letters could be improved but, in addition, so Markl. The program provides up to 50 different languages. In 11 languages, the program also translates the text into the spoken word. Also, a speech recognition is installed and the translation of text from other apps is possible. A small fly in the use of the program there, however. Without an Internet connection is not working the program.//