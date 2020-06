Olympus Digicams mit Superzoom und 3D

Im Vorfeld der japanischen Fotomesse CP+, die diese Woche in Yokohama stattfindet, hat Olympus neue Digitalkameras vorgestellt. Die "SZ-10" (249 Euro, ab März) ist ein Superzoomer mit 18-fach-Weitwinkel-Zoomobjektiv (28-504 mm Kleinbildäquivalent), nimmt Fotos mit 15 Megapixel auf und Videos in der 720p-Auflösung. Die Kreativ-Effekte Punk, Pop Art, Lochkamera, Skizze, Fish-Eye, Weichzeichner und Aquarell lassen sich sowohl auf Fotos als auch auf Videos anwenden, der Glitzermodus nur für Fotos.



Laut der Presseaussendung von Olympus soll es aufgrund des Zooms möglich sein, "mühelos sogar Details von weit entfernten Motiven" heranzuholen - "wie z. B. Schweißperlen auf der Stirn eines Bungee-Springers".

Die SZ-10 hat zudem einen 3D-Modus. In diesem kombiniert die Kamera zwei Aufnahmen zu einem 3D-Bild. Dazu wird das erste Foto aufgenommen und horizontal geschwenkt. Die Digicam nimmt dabei im idealen Moment das zweite Bild automatisch auf. Im manuellen Modus kann der Zeitpunkt für die zweite Aufnahme vom Fotografen bestimmt werden, etwa um den Tiefeneffekt zu erhöhen oder zu verringern. Zum Betrachten der dreidimensionalen Fotos ist ein geeigneter Flat-TV, Monitor oder Projektor nötig.





==Kleine Cam, großer Zoom

Auch die "VR-330" (169 Euro, ab März in Silber, Schwarz, Rot oder Blau) setzt auf viel Zoom im kompakten Gehäuse. Sie hat ein 12,5-fach-Weitwinkel-Zoomobjektiv (24-300 mm Kleinbildäquivalent) und ist dabei nur 19,3 mm dick. Die VR-330 nimmt Fotos ebenfalls in 14 Megapixel auf, Videos in 720p und ist mit demselben 3D-Modus wie die SZ-10 ausgestattet.

