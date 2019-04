OnePlus-7-Teaser lässt baldige Enthüllung erwarten

In einem bei Twitter geteilten Beitrag wird das kommende OnePlus 7 als "Fast and Smooth" beworben. "Das neue Produkt ist einfach nur schön - ich kann es kaum erwarten, dass ihr es seht", kommentiert OnePlus-CEO Pete Lau dazu. Während die erhöhte Rechenleistung bzw. Geschwindigkeit der nächsten Smartphone-Generation des chinesischen Herstellers selbstverständlich erscheinen sollte, kann mit "Smooth" vieles gemeint sein, schreibt CNet. Auf den abgedunkelten Bildern des Teasers vermeinen Beobachter etwa ein an den Seiten nach unten gewölbtes Display zu erkennen - ähnlich wie es Samsungs Galaxy-S-Reihe aufweist.