OnePlus verschenkt 30.000 VR-Headsets

Auf seiner Internetseite hat OnePlus 30.000 Smartphone-Headsets, die für die Verwendung mit Smartphones vorgesehen sind, verschenkt. Lediglich den Versand mussten Interessenten selbst bezahlen, wie thenextweb berichtet. Mittlerweile ist das Angebot allerdings schon wieder vorbei. Bei der Aktion fürfte es sich um einen Teil der Marketingstrategie von OnePlus für sein nächstes Smartphone, das OnePlus 3, handeln.

Schon das Vorgängermodell war in Form einer Virtual-Reality-Pressekonferenz vorgestellt worden. Mit den verschenkten VR-Brillen können jetzt auch die neuen Besitzer die Präsentation des neuen Modells in der virtuellen Realität verfolgen. Für das neue Smartphone solle es in diesmal auch einen virtuellen Laden geben, in dem die Kunden das Gerät bestellen können.