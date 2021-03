Oppo Find X3 Pro kommt mit Mikroskop-Kamera

Mit dem Oppo Find X3 Pro hat der chinesische Smartphone-Hersteller am Donnerstag sein aktuelles Spitzenmodell vorgestellt. Neben dem außergewöhnlichen Design, das an flüssiges Metall aus Terminator erinnert und so den auffallenden Kamerabuckel abfängt, will Oppo vor allem mit starker Leistung und beeindruckenden Spezifikationen punkten.

Spezielle Kameras

Im Mittelpunkt des Find X3 Pro stehen die Kameras. Neben der Hauptkamera setzt Oppo auch bei der traditionell leistungsschwächeren Ultraweitlinse auf 50 Megapixel und einen 1/1,56-Zoll Sony-Sensor. Spannend klingt auch eine Mikrolinse, die mikroskopische Aufnahmen mit einer Vergrößerung um den Faktor 60 erlaubt. Damit sollen Aufnahmen aus Millimetern Entfernung gelingen - etwa um Oberflächen-Strukturen zu fotografieren.