PlayStation Vita erscheint in Japan Ende 2011

Sony wird seine neue tragbare Konsole PlayStation Vita am 17. Dezember in Japan veröffentlichen. Das gab der Konzern in Tokio bekannt. Das WiFi-Modell soll auf 24,980 Yen (238 Euro) kommen, während das 3G-Modell mit 29.980 (285 Euro) zu Buche schlagen wird. Gleichzeitig geht Sony eine Partnerschaft mit dem japanischen Mobilfunker NTT DoCoMo ein, der PrePaid-Tarife für einen 3G-Zugang anbieten wird.

Gleichzeitig mit der Konsole soll außerdem das Spiel Capcoms Ultimate Marvel vs. Capcom 3 erscheinen, auch der PlayStation 2-Titel Final Fantasy X soll in einer angepassten Version für die neue Konsole erhältlich sein. In Europa soll die PlayStation Vita Anfang 2012 auf den Markt kommen.