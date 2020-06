Qualcomm: Mit Vierkern-Chips gegen Intel

Wie PC World berichtet, arbeitet Qualcomm an einer Vierkern-Version seines Snapdragon-Prozessors, der künftig in dünnen und leichten Notebooks zum Einsatz kommen soll. Das neue Produkt ist damit gegen eine neue Version von Intel-Prozessoren positioniert, die im Laufe des Jahres in neuen Ultrabooks verbaut werden sollen.

Der " Snapdragon S4" soll dünne und leichte Laptops mit dem Beitrebssystem Windows 8 ermöglichen, die das aktuelle MacBook Air in Sachen Gewicht und Dicke unterbieten könnten - und die Geräte sollen auch leichter als die Ultrabooks auf Intel-Basis werden. Außerdem sollen sich Snapdragon-Notebooks durch ihre Untersützung für LTE und aufwendige Multimedia-Anwendungen von der Konkurrenz unterscheiden. Denn der " Snapdragon S4" soll "multiple" Grafik-Kerne haben.

Der " Snapdragon S4" basiert auf dem Chip-Design der britischen Firma ARM, die gerade im Smartphone- und Tablet-Sektor besser dasteht als Intel. Qualcomm muss in dem Gebiet aber mit anderen ARM-Herstellern wie Nvidia und Texas Instruments konkurrieren.