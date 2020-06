Samsung arbeitet an Handy-Uhr

Samsung arbeitet laut einem Zeitungsbericht an einer Computer-Uhr, die ohne ein angeschlossenes Smartphone auskommt. Mit dem Gerät werde man unter anderem telefonieren und Fotos machen können, schrieb das " Wall Street Journal" am Freitag.

Weitere Funktionen sollen GPS-Ortung und ein Herzschlag-Sensor sein, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Die Smartwatch solle in den kommenden Monaten vorgestellt werden, möglicherweise schon im Juni oder Juli. Samsung sei bereits in Gesprächen mit Telekom-Anbietern in den USA, Europa und Südkorea.