Samsung: Eine Million Galaxy Note verkauft

Samsung hat mit seinem Vorstoß in die Lücke zwischen Smartphone und Tablet-Computer offenbar einen Nerv bei vielen Verbrauchern getroffen. Das Galaxy Note, ein Smartphone mit extra-großem Bildschirm, verkaufte sich seit dem Marktstart in Asien und Europa mehr als eine Million Mal, wie Samsung am Donnerstag mitteilte.

Der berührungsempfindliche Bildschirm des Galaxy Note ist deutlich größer als bei den anderen Smartphones mit einer Diagonale von 5,3 Zoll (13,4 cm). Das Gerät hat im Gegensatz zu den meisten aktuellen Telefonen und Smartphones zudem einen Eingabestift.

Die Absatzmeldung kommt vor dem US-Start des Galaxy Note im neuen Jahr, von dem sich Samsung einen weiteren Verkaufsschub erhofft.