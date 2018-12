Samsung Galaxy S10 in U-Bahn aufgetaucht

Das neue Galaxy S10 scheint zu Testzwecken bereits an die ersten Samsung Mitarbeiter herausgegeben worden zu sein. Ein User hat es in den Händen eines Fahrgasts einer U-Bahn in Südkorea entdeckt und sofort ein Foto veröffentlicht. Leider ist es nicht besonders gut aufgelöst, es dürfte sich aber ganz klar um das neue Samsung Flaggschiff handeln, da aktuell kein anderes Smartphone eine derartige Front besitzt