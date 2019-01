Samsung-Manager soll Akku-Entwicklung bei Apple leiten

Zahlreiche Nutzer spotten nun, Apples Smartphones könnten ein ähnliches Schicksal erleiden. Apple setzt aber bereits seit mehreren Jahren auf Akkus von Samsung SDI. Ermittlungen ergaben, dass die Probleme beim Note 7 durch einen Konstruktionsfehler - der Akku hatte zu wenig Platz im engen Gehäuse - verursacht wurden.

Apple macht sich unabhängig

Ahn dürfte wohl nicht direkt am Debakel um das Note 7 beteiligt gewesen sein. Er kam 2015 zu Samsung SDI, zuvor war er unter anderem bei LG Chem, Next Generation Batteries sowie als Professor an der südkoreanischen Universität UNIST ( Ulsan National Institute of Science and Technology) tätig. Apple versucht bereits seit längerer Zeit, seine Abhängigkeit von Zulieferern zu reduzieren und forscht an zahlreichen Komponenten im eigenen Haus, unter anderem microLED-Bildschirmen, Desktop-Prozessoren sowie Smartphone-Modems.