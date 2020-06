Samsung startet Verkauf von Smartphone mit Tizen

Der Verkauf des Samsung Z1 startete nach Unternehmensangaben am Mittwoch in Indien. Das Gerät läuft nicht mit dem Android-System von Google, sondern mit Samsungs Betriebssystem Tizen. Dieses wurde in Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Intel entwickelt und basiert auf dem Betriebssystem Linux, das von Geräteherstellern für ihre Zwecke angepasst wird, etwa für Haushaltsgeräte und Fernseher.