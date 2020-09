Samsung stellt Galaxy Z Fold2 mit faltbarem Display vor

Kameras

Das Fold2 hat 3 Kameras, alle mit 12-Megapixel-Sensoren: Weitwinkel, Ultraweitwinkel und Tele. Durch den Klapp-Mechanismus bietet das Fold2 erweiterte Kamera-Funktionen. Halb aufgeklappt wird oben das Live-Bild angezeigt, während unten links das vorherige Bild und daneben die Bedienelemente angezeigt werden.

So aufgeklappt kann bei Videos ein Auto-Framing aktiviert werden. Durch Digitalzoom verfolgt der Fokus die zu filmende Person und versucht sie immer mittig im Bild zu positionieren. Der Modus lässt sich mit einer Handgeste starten, damit man schon in der richtigen Position ist, wenn die Aufnahme startet.

Der Nachtmodus lässt sich effektiver nutzen. Hierfür muss man das Handy für ein paar Sekunden ruhig halten. Stellt man es halbaufgeklappt hin, wirkt das wie ein eingebautes Stativ. Bei Porträtfotos kann das Außendisplay zusätzlich aktiviert werden. So sieht der Fotograf am Hauptbildschirm das Motiv und die zu fotografierende Person sieht sich am Außendisplay selbst, um etwa Pose anzupassen oder die Haare zu richten. Auch Selfies mit der Hauptkamera können so gemacht werden, die eine bessere Bildqualität bietet, als die 10-Megapixel-Kamera des Front-Displays.