Samsung stellt Outdoor-Handy Xcover vor

"Use it like you hate it"

Dass das Smartphone wirklich auch den härtesten Strapazen standhält bewies Samsung im Rahmen einer Demonstration in der Wiener Stadthalle, bei dem Extrem-Sportler der Show "Masters of Dirt" das neue Smartphone von Samsung auf die Probe stellten. Das Smartphone wurde von BMX-Fahrrädern und Skateboards bearbeitet und es war immer noch funktionsfähig. Laut Samsung ist das Display des Xcover vier bis fünf Mal so kratzfest im Vergleich zu herkömmlichen Handys.

Versehentliche Tauchgänge stellen offenbar auch kein Problem für Samsung-Smartphone dar. Durch seine IP67-Zertifizierung ist es wasserdicht und kann bis zu 30 Minuten einen Meter tief tauchen. Das bewies Samsung mit der Hilfe eines Wasserbeckens, in dem das Smartphone lag und danach immer noch funktionsfähig war. Auch Dreck sollte dem Xcover nichts ausmachen, auch wenn sich wohl kaum jemand freiwillig mit seinem Smartphone in den Matsch werfen wird.