Samsung stichelt gegen Apple iPhone 6 Plus

Samsung hat auf die Präsentation von Apples iPhone 6 Plus reagiert und stichelt in einer neuen Werbung gegen den Konkurrenten. Darin blickt der Konzern auf die Vorstellung des Samsung Galaxy Note in 2011 zurück und deutet an, dass man große Smartphones erfunden habe. „Jetzt wird [das Galaxy Note] nicht von seinen Konkurrenten abgelehnt, es wird nachgemacht“, heißt es unter anderem im Spot.