Samsungs geledertes Galaxy Note 3 ausprobiert

Samsung hat dem ersten Massen-Phablet eine neue Version spendiert. Das Note 3 hat mit 5,7 Zoll ein geringfügig größeres Display als sein Vorgänger-Gerät und lehnt sich stilmäßig an die anderen aktuellen Galaxy-Modelle an. Dadurch sieht es von vorne etwas wie ein gewachsenes Galaxy S4 samt charakteristischem Home-Button aus.

Neben der Optik erinnert auch die Verarbeitung des an die des aktuellen Galaxy-Flaggschiffs. Auch beim Note ist ein Metallrahmen integriert, wodurch sich das Smartphone etwas hochwertiger anfühlt als sein Vorgänger. Ein deutlicher Unterschied ist die lederartige Rückseite einschließlich Naht an der Seite. Dadurch soll das Smartphone wie ein richtiges Notizbuch wirken und sich von anderen Phablets abheben. Auch der S-Pen ist in einer etwas längeren Version wieder dabei und lässt sich nach wie vor im Smartphone verstauen.