„Sie haben Darth Vader nicht geliebt”

futurezone: Als Senior Enviromental Artist sind die hauptverantwortlich für zwei der 17 Welten in The Old Republic. Wie lange hat die Erschaffung eines Planeten gedauert?

Mike Harnisch: Seit den vier Jahren, die ich bei Bioware bin, arbeite ich an den zwei Planeten. Einer davon, Alderaan, gehört zu den größten Welten im Universum von The Old Republic, der von beiden spielbaren Fraktionen, den Imperialen und der Republik, bespielt wird. Die Erschaffung des Planeten war ein fließender Prozess: Erst haben wir die Welten gemacht, dann gespielt, dann nachbearbeitet, dann wieder bespielt, usw. Gut 30 Prozent meines Planeten wurden wieder verworfen, weil die Orte für das Gameplay keinen Sinn gemacht hätten. Kleinere Änderungen gab es auch, wie etwa eine Höhle die verschoben wurde.

Gibt es in dem Team Streitereien, wer die cooleren Dinge entwirft? In etwa wie: „Mein Raumschiff ist cooler als dein Planet”?

Natürlich ist jeder stolz auf seine Arbeit, aber es ist eine Teamarbeit, da bleibt nicht viel Platz für Sticheleien. Die Enviromental Artists müssen zum Beispiel stark mit den Concept-Leuten zusammenarbeiten, die wiederum mit den Creators und Character-Designern in ständiger Verbindung stehen müssen. So hat The Old Republic geholfen unsere interne Kommunikation zu verbessern, bei früheren Titeln war die Verknüpfung aus Designern und Programmierern weniger wichtig.

The Old Republic findet im Star Wars-Universum gut 3000 Jahre vor den Filmen statt. Wieso sieht trotz dieser langen Zeit alles genauso wie in den Filmen aus?

Wir sagen ja nur das es mehrere Tausend Jahre sind und nicht wie viele genau (lacht). Wir scherzen intern auch über die gleichen Kostüme und Frisuren. Die schöne Antwort auf die Frage ist: Der Gesellschaft haben die Designs so gut gefallen, dass sie sie 3000 Jahre beibehalten haben. Die Wahrheit ist: Star Wars ohne Lichtschwerter und Raumschiffe, die wie der Millenium Falcon aussehen, verkauft sich nicht. Das müssen wir als Designer einfach akzeptieren.

Ist es wirklich nur das oder sind es auch die strengen Richtlinien von George Lucas, die die kreative Freiheit von Bioware einschränken?

Wir haben eine großartige Beziehung mit Lucas. Bei uns gibt es ein eigenes Team, das für die Kommunikation mit Lucas zuständig ist. Unser Ziel war es, das bekannte Star Wars-Feeling zu vermitteln und gleichzeitig etwas neues und unsere eigenen Perspektiven in das Spiel einzubringen.

Was wird es in The Old Republic geben, dass Star Wars-Fans nicht schon aus Filmen, Spielen, Serien oder Comics kennen?

Planeten, wie zum Beispiel Alderaan. Natürlich kennt jeder den Planet, aber in Teil 3 sieht man nur kurze Bilder davon und in Teil 4 wird er vom Todesstern in Fetzen gesprengt. In The Old Republic kann man den Planeten erkunden.