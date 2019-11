Smarter Untersetzer hilft beim Cocktail-mixen

Ein intelligenter Glasuntersetzer unterstützt dabei, in wenigen Sekunden seine Lieblingsdrinks zu kreieren. Der Smart-Untersetzer von Barsys ist eine kleine Scheibe, die mit der Barsys-App verbunden ist. Um seinen gewählten Drink zu mixen, muss der Nutzer ein Glas daraufstellen. Die App zeigt in Folge an, welche Zutaten dafür benötigt werden.

Zudem gibt der Untersetzer mithilfe von Lichtimpulsen einen Hinweis darauf, wann man beginnen und aufhören soll, die Zutaten hineinzuleeren. Jigger und Messbecher werden damit nicht mehr benötigt.