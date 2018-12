Smartphone-Akku hält über eine Woche

Wer sich seit jeher über die begrenzte Akku-Laufzeit seines Smartphones ärgert, bekommt mit dem Doogee S80 eine neue Option. Das Outdoor-Handy, das praktischerweise mittels Zusatzantenne auch als Walkie-Talkie verwendet werden kann, verspricht 1308 Stunden an Standby-Zeit, 136 Stunden Telefonieren und 76 Stunden durchgehendes Video-Playback. In ersten Tests durch US-Medien hielt das Smartphone im normalen Gebrauch tatsächlich über eine Woche durch.

Riesen-Akku

Verantwortlich für die lange Laufzeit ist der wohl größte, jemals in einem Handy verbaute Akku. Mit 10080 mAh ist dieser aber auch wesentlich für das relativ hohe Gewicht des Smartphones verantwortlich. Stolze 400 Gramm und damit fast genau doppelt so viel wie Apples iPhone Xs Max bringt das Doogee S80 auf die Waage. Zugute kommt dem Riesenhandy aber auch die verbaute Hardware, wie CPU und Kameras, die eher Mittelklasse sind.

Das Gerät ist nach IP68 und IP69K zertifiziert, ist also wasserfest und sturzsicher. Der chinesische Hersteller verspricht gar, dass das Tauchen bis 150 Meter mit dem Gerät möglich ist. Die Walkie-Talkie-Funktion operiert im Frequenzbereich 400 bis 480 MHz und verspricht im Freien fünf bis zehn Kilometer Reichweite. In den USA wird das Doogee S80 aktuell um 380 Dollar verkauft. Über einige Online-Händler in Deutschland ist das Gerät auch bei uns zu erwerben.