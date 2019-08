Sony bringt großes Display für Autos zum Nachrüsten

Viele kostengünstigere Autos werden heute immer noch mit Displays verkauft, die mehr an alte Taschenrechner erinnern als an das Jahr 2019. Genau diesen Umstand will sich Sony wohl zunutze machen und bringt ein Display im iPad-Format für Autos zum Nachrüsten.

Das Display wird wie ein Autoradio im DIN-Schacht an der Mittelkonsole angebracht. Der Bildschirm mit der Produktbezeichnung XAV-AX8000 kann für Apples CarPlay und Googles Android Auto genutzt werden. Dafür müssen die entsprechenden Smartphones per Kabel mit dem Gerät verbunden werden.