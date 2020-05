Sonys Kameraaufsatz QX10 und QX100 angetestet

Im Kurztest fiel auf, dass die Objektive außerordentlich leicht sind. Auch die teurere Version mit Zeiss-Linse ist erstaunlich leicht geblieben. Beide Modelle haben ein Stativ-Gewinde eingebaut. Die Cybershot QX-Serie kommt in zwei verschiedenen Ausführungen. Auch wenn die beiden Geräte im ersten Moment sehr ähnlich aussehen, sind sie in Sachen Spezifikationen dennoch sehr unterschiedlich. So kommt jeweils ein anderes Objektiv mit anderem Zoomfaktor und ein anderer Bildsensor zum Einsatz. Aus diesem Grund sind die beiden Ausführungen auch unterschiedlich groß und schwer.

Um die Objektive am Smartphone (oder wahlweise an Tablets) zu befestigen, ist ein Adapter notwendig. Jener ist für beide Objektive gleich und hält sie durchaus fest. Im Alltag dürfte man damit also keine Sorgen haben, dass sich das Objektiv vom Smartphone löst. Um den optischen Zoom zu nutzen, kann man ihn über Play Memories App bedienen oder über Tasten seitlich am Objektiv. In der App reagiert der Zoom etwas verzögert.

Rein optisch sieht das Smartphone mit dem Aufsatz wie eine futuristische und sehr schlanke Kamera aus. Da die Geräte die Fotos selbst nicht abspeichern, sondern über WLAN an das Handy schicken, tritt nach dem Auslösen eine Verzögerung auf, die größer als bei Digicams ist. Der Akku der QX-Geräte wird über gewöhnliches Micro-USB-Kabel geladen, im Betrieb mit einem Tablet kann er über ein entsprechendes Kabel auch direkt über das Tablet mit Strom versorgt werden.

DSC-QX10 kommt Ende September für 199 Euro (UVP) auf den Markt. Die DSC-QX100 Kamera kostet 449 Euro (UVP).