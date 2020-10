Tauziehen: Elektro-Truck gegen Ford-Benziner

Fords F-150 Pick-up ist eines der beliebtesten und meistverkauften Fahrzeuge in den USA. Nachdem bereits Tesla seinen Cybertruck öffentlichkeitswirksam gegen den F-150 antreten ließ und die Aktion in einem Video veröffentlichte, will sich nun auch die relativ junge US-Automarke Lordstown Motors Aufmerksamkeit verschaffen. Der Autohersteller lässt in einem Video seinen für 2021 geplanten Elektro-Truck Endurance gegen den F-150-Benziner antreten.