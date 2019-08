Tesla stellt günstige Versicherung für seine Fahrer vor

In April meinte Elon Musk, seine neue Tesla-Versicherung würde in einem Monat eingeführt. Nach eigentlichen vier Monaten hat er nun seine "Billig-Versicherung" vorgestellt. Die gilt aber nur für Tesla-Fahrer in Kalifornien.

20 Prozent günstiger

Fahrer sollen nach Firmenangaben um bis zu 20 Prozent günstigere Versicherungstarife erhalten als bei der Konkurrenz. Details wurden nicht genannt.

Weniger Unfälle

Tesla-Chef Elon Musk macht sich für niedrigere Tarife in der Kfz-Versicherung stark. Er argumentiert mit einer verringerten Unfallgefahr als Folge neuer Technologien wie Fahrerhilfen und autonomem Fahren.