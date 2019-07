Toyota testet neue hocheffiziente Solarpaneele für Hybrid-Autos

In Japan bietet Toyota bereits eine Ausstattungsvariante für seinen Prius Plug-In-Hybrid an, bei dem die Oberfläche des Autos mit Solarzellen bestückt ist. Diese versorgen die Hilfsbatterie mit Strom, die wiederum die Klimaanlage oder das Bord-Entertainment-System versorgt. Nun hat der Autohersteller bekanntgegeben, gemeinsam mit den Partnern NEDO und Sharp bereits an der nächsten Generation von Solarzellen für seine Autos zu arbeiten. Diese erzeugen 4,8 Mal mehr Strom und haben eine Reihe weiterer Vorteile.