TuneTug: Interaktive Party-Playlists

Das Prinzip von TuneTug ist einfach: Es gibt eine Party und es gibt Musik dazu. Der Gastgeber wählt die passende Musik aus und erstellt auf seinem iPhone via TunesTug eine Playlist mit Musik aus seiner eigenen iTunes-Musiksammlung dazu. Diese Playlist lässt sich dann mit anderen Menschen - und Partygästen - per SMS, E-Mail, Facebook oder Twitter teilen.

Nach einer erfolgten Registrierung und Anmeldung können diese von jedem Mobiltelefon aus - via mobiler Website - den Musikgeschmack des Gastgebers loben oder kritisieren. Sobald das erste Lied, das via Docking Station oder Mac erklingt, können sich die Partygäste bereits via TuneTug voten, was das nächste Lied sein soll - in dem sie dieses per Knopfdruck nach oben (oder unten) reihen. Je mehr "Likes" ein Song bekommt, desto weiter nach vorn wird er gereiht.

Mitvoten per mobiler Website

Die futurezone konnte die App, die von ImageChef Inc entwickelt wurde, in einer kleinen Büro-Party testen. Die Playlist selbst lässt sich entweder individuell aus den Musikstücken, die sich am iPhone oder iPad oder Mac befinden, zusammenstellen, oder aber man wählt eine fertige iTunes-Playlist aus. Derjenige, der die Party-Playlist anlegt, kann dies allerdings nur via App direkt am iPhone oder iPad oder Mac machen. Die Partygäste hingegen können via mobiler Website von jedem Smartphone aus zugreifen und mitvoten. Dies funktionierte im Kurztest sehr gut. Die Musik-Fans konnten sich allesamt via " Facebook Connect" relativ rasch einloggen und sofort mitbestimmen.

Da die App vom Party-Host verlangt, auf den Ort zugreifen zu dürfen, ist sie per GPS-Signal bestens über den Standort der Party informiert. So funktioniert der Zugriff auf die Playlist nicht nur via SMS, E-Mail oder Twitter-Einladung, sondern auch via der Funktion "Partys in Ihrer Nähe" (sofern der Gastgeber diese freigeschalten hat).