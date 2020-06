Ubi-Camera: Mit den Fingern fotografieren

Forscher am Institute of Advanced Media Arts and Sciences in Japan haben eine Kamera entwickelt, bei der die Finger als Sucher fungieren. Mit den Zeigefingern und Daumen wird ein Rahmen geformt, der dann den zu fotografierenden Bildausschnitt definiert. Die Kamera wird dabei mit den Fingerspitzen zwischen Zeigefinger und Daumen eingeklemmt und durch leichten Druck ausgelöst. Die Ubi-Camera, wie sie von den Forschern getauft wurde, verfügt auch über eine Zoomfunktion, die anhand der Entfernung der Kamera vom Gesicht des Bedieners automatisch geregelt wird. Dazu sind ein Infrarotsensor sowie eine zweite Kamera für die Gesichtserkennung verbaut.