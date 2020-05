u:book-Aktion für Studenten startet

Die Studenten-Aktion u:book ist am Montag offiziell in die zwölfte Runde gegangen. Bis zum 20.Oktober haben Studenten von 30 Universitäten und Fachhochschulen in Österreich die Möglichkeit, Notebooks und Tablets von Lenovo, HP und Apple zu einem vergünstigten Preis zu erwerben. Insgesamt stehen 20 Produkte in sechs verschiedenen Produktkategorien zur Verfügung, die das bevorzugte Anwendungsgebiet der Modelle angeben sollen. So sind in der Klasse mini vor allem leichte Notebooks mit langer Laufzeit und guter Leistung zu finden, während midi ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten soll.