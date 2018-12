Verbogene iPads: Apple spricht von exzellenter Qualität

Nachdem Apple zugegeben hat, dass sich das neue iPad Pro im Zuge der Herstellung leicht verbiegen kann und so ausgeliefert wird, hat sich der Konzern nun erneut zu Wort gemeldet. Der für die Hardware-Entwicklung zuständige Hardware-Manager Dan Riccio sprach in einer schriftlichen Stellungnahme an diverse US-Medien davon, dass das 2018 iPad Pro den hohen Qualitätsansprüchen Apples in puncto Design und Produktion gerecht werde und diese sogar noch übertreffen würde.