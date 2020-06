Visa-Token soll Apple Pay schneller nach Europa bringen

Die Technologie wurde im Vorjahr gemeinsam mit Apple Pay angekündigt und bereits in den mobilen Bezahldienst integriert. Visas Lösung ist aber nicht nur auf Apple-Geräte beschränkt, auch andere Anbieter können von der Technologie Gebrauch machen. Bislang war das Token-Verfahren nur in den USA verfügbar. Auch Mastercard und American Express bieten ähnliche Verfahren an, die für Apple Pay genutzt werden. Diese sind aber bislang noch nicht außerhalb der USA verfügbar. Mastercard kündigte lediglich an, dass sein MasterCard Digital Enablement Service (MDES) im Laufe des Jahres auf weitere Märkte erweitert werden soll.