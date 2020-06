Visa will mobiles Bezahlen durch Verschlüsselung anfachen

Der Kreditkartenanbieter Visa will Bezahlen per Smartphone durch neuartige Daten-Verschlüsselung attraktiver machen. Ab dem zweiten Quartal werde die sogenannte Token-Technik eingeführt, kündigte Deutschland-Chef Ottmar Bloching am Dienstag in Frankfurt an. Dabei werden die Originaldaten so verschlüsselt, dass allein die Bank ihren Kunden identifizieren kann.

Der Händler - sei es an der Ladenkasse oder beim Bezahlen im Internet - erhält nur noch die Token-Nummer zum Abrechnen des Einkaufs, nicht mehr die kompletten Kartendaten. Weiteren Schutz vor Datenmissbrauch verspricht Visa dadurch, dass die Nutzung solcher Transaktionsnummern auf bestimmte Geräte oder Händler beschränkt werden kann. "Es geht darum, Bequemlichkeit und Sicherheit unter einen Hut zu bekommen", erklärte Bloching.