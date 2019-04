Warum man Tesla-Autos nicht zu 100 Prozent aufladen soll

In der Branche geht man allerdings davon aus, dass aktuell zwischen 25 und 30 Prozent der aufgewendeten Energie während des Fahrens wiedergewonnen werden kann. Auch in der Formel E beschäftigt sich ein großer Teil der Forschung mit dem Thema, wie Formel-E-Weltmeister Jean-Éric Vergne kürzlich in einem futurezone-Interview erklärte. Nicht zuletzt auch durch eine verbesserte Nutzung des Bremseffekts konnte die Akku-Reichweite in der Formel E in den vergangenen Jahren verdoppelt werden.

Längere Lebensdauer mit 70 Prozent

Den Akku eines Elektroautos nicht zu 100 Prozent aufzuladen, ist aber auch aus anderen Gründen klug. Akku-Experten zufolge geht das Ausreizen der Kapazität nämlich zu Lasten der Lebensdauer. Nach einer umfassenden Testreihe über einen längeren Zeitraum, suggerierte der Forscher Jeff Dahn gar, dass man seinen Tesla-Akku nur auf 70 Prozent laden solle, wenn man die Reichweite für seine täglichen Fahrten nicht benötige.Damit könne man die Lebensdauer der Batterie wesentlich verlängern. In Tesla-Fahrzeugen sind standardmäßig 90 Prozent voreingestellt.