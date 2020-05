Was vom neuen Windows zu erwarten ist

Mit Windows 8 legte Microsoft den Fokus auf die Bedienung über Touchscreens anstatt per Maus und Tastatur. Was folgte, waren frustrierte Anwender, die sich einerseits im System nicht mehr zurechtfanden und andererseits die neue Bedienung für zu umständlich hielten. Mit Windows 8.1 machte Microsoft teilweise einen Rückzieher und setzte wieder verstärkt auf die klassische Bedienung und Benutzerfreundlichkeit. Mit dem neuen Windows will man diesen Weg fortsetzen und mehr Verbesserungen für Maus und Tastatur integrieren.