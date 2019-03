Wie ein Schweizer Messer: Neue ausfahrbare Selfie-Kamera von Oppo

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo ist mittlerweile bekannt dafür, mit kreativen Konzepten in Sachen Selfie-Kamera zu experimentieren. In der Vergangenheit hat Oppo etwa die Frontkamera in einem manuellen Slider versteckt. Auch eine motorisiert ausfahrbare Selfie-Kamera hat Oppo bereits in einigen Geräten verbaut.

Nun bringt der Hersteller wieder ein neues Konzept, um die Selfie-Kamera zu verbergen und damit einen tatsächlich rahmenlosen Bildschirm gewährleisten zu können.