Wie sich Chrome-Nutzer bald vor Tracking schützen können

Google will Nutzern seines Browsers Chrome mehr Kontrolle über ihre Daten geben. Auf seiner Entwicklerkonferenz I/O kündigte der Internetkonzern Anfang Mai an, dass Chrome-Nutzer Cookies, mit denen ihre Aktivitäten im Web getrackt werden, künftig gezielt löschen oder blockieren können. Sogenannte First-Party-Cookies, die etwa Log-in-Informationen gespeichert haben, sollen davon nicht betroffen sein.

"Entwickler müssen künftig klar definieren, zu welchen Zwecken sie Cookies einsetzen wollen", sagte Parisa Tabriz, Director of Engineering für Googles Chrome, am Rande der Eröffnung des Sicherheitszentrums des Konzerns am Dienstag in München. "Nutzer können dann entscheiden, ob sie eine solche Verwendung zulassen wollen."

Gezieltes Blockieren

Wer etwa keine personalisierte Werbung möchte, könne die entsprechenden Cookies künftig gezielt löschen, sagt Tabriz. Wie die Cookies für Nutzer gekennzeichnet werden sollen, sodass zwischen Cookies, die etwa Log-in-Daten gespeichert haben, und solchen, die über mehrere Websites hinweg Nutzer tracken, unterschieden werden kann, werde gerade erarbeitet, sagt Tabriz.

Auch ob Tracking-Cookies standardmäßig gelöscht (Opt-out) oder ob die Funktion vom Nutzer erst aktiviert werden muss (Opt-in), steht noch nicht fest. Wenn man neue Sicherheitsfeatures anbiete, gehe man üblicherweise so vor, dass man zunächst eine Opt-in-Möglichkeit anbiete, um die Funktion mit dem Feedback erfahrener Nutzer verbessern zu können, sagt Tabriz. In einem weiteren Schritt könnten die Features dann standardmäßig zur Verfügung gestellt werden.