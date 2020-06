Windows 8 wird USB 3.0 unterstützen

Im offiziellen neuen Windows-8-Blog wurde bestätigt, dass das kommende Betriebssystem von Microsoft USB 3.0 unterstützen wird. Der Übertragungsstandard ist zehn Mal schneller als USB 2.0, das derzeit noch in den meisten Geräten verbaut ist. Microsoft erwartet, dass ab 2014 nahezu 100 Prozent aller PCs mit USB 3.0 ausgerüstet sein werden. 2015 allein sollen mehr als zwei Milliarden Geräte mit dem Standard verkauft werden.

Per USB 3.0 soll man laut Microsoft einen HD-Film in 80 Sekunden von A nach B kopieren können, während die selbe Prozedur via USB 2.0 etwa 15 Minuten dauern würde. Ein neuer Transfer-Typ würde außerdem garantieren, dass Speichermedien schneller lesen und schreiben können.

Mehr/weniger Strom

Außerdem soll USB 3.0 rund 80 Prozent mehr Strom an externe Geräte liefern können - ein angeschlossenes Handy wäre damit viel schneller aufgeladen als bisher via USB 2.0. Gleichzeitig ist USB 3.0 auch stromsparend, weil Prozesse schneller ablaufen. So werden Akkus von Laptops unterwegs nicht so stark belastet.

