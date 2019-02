Xiaomi bringt 80-Euro-Smartphone Redmi Go nach Österreich

Beim Betriebssystem setzt Xiaomi auf Android Go. Dabei handelt es sich um einen Ableger von Googles mobilem Betriebssystem, der speziell für Geräte mit wenig Leistung optimiert wurde.

Preise und Verfügbarkeit

Das Xiaomi Redmi Go ist in Österreich ab 8. März zu haben. Der Preis für die 8 GB Version beträgt 79,99 Euro, das 16 GB Modell kostet 84,99 Euro. Die beiden Händler 0815 und e-tec werden das Xiaomi Redmi Go in ihr Sortiment aufnehmen.