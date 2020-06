YouTube: 100 Mio. Dollar für neue TV-Inhalte

Wie das Wall Street Journal erfahren habel will, befindet sich Google kurz vor Verhandlungsabschlüssen mit US-TV-Studios. So könnten diese künftig eigene Serien für YouTube produzieren. Dem Bericht zufolge soll sich Google die Deals bis zu 100 Mio. US-Dollar kosten lassen. Unter den Verhandlungspartnern befinden sich

Warner Bros, der Wall-Street-Journal-Eigentümer News Corp.,

FremantleMedia (eine RTL-Tochter) oder der renommierte Skateboard-Star Tony Hawks. Auch das Wall Street Journal selbst könnte Nachrichten-Inhalte für YouTube produzieren.

Mit der Ergänzung der Nutzer-Inhalte um mehr professionelle TV-Inhalte will Google offenbar neue Nutzer von den TV-Bildschirmen weg hin zu YouTube locken - und inFolge von den Werbeeinschaltungen dort profitieren. In welchen Ländern die TV-Produktionen zu sehen sein werden, bleibt abzuwarten - aufgrund der komplizierten Lizenzregelungen in Europa sollte man aber eher von einem USA-only-Angebot ausgehen.

Google könnte mit dem Schachzug außerdem auf die Internet-Ambitionen von TV-Anstalten reagieren: Sender wie der ORF, Arte oder die BBC stellen immer mehr ihrer Inhalte ins Netz und locken damit Nutzer an.