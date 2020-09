YouTube startet mit seinem TikTok-Rivalen

Der verklausulierte Hinweis, dass YouTube vor 15 Jahren mit dem ersten hochgeladenen 18-Sekunden-Clip "Me at the zoo" schon damals das gemacht hat, was TikTok jetzt macht, ist zwar eine nette historische Anekdote. Ob sich die heutige Teenager-Generation davon jedoch beeindrucken lässt, ist zweifelhaft.