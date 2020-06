Zynga kauft Spieleentwickler Newtoy

Der Social Gaming-Gigant Zynga hat am Donnerstag bekannt gegeben, den Spieleentwickler Newtoy aufgekauft zu haben. Das Unternehmen aus Texas wurde durch Spiele wie "Chess With Friends" oder "Words With Friends" fürs iPhone bekannt. "Words With Friends" verzeichnete insgesamt zwölf Millionen Downloads.

Der Chef von Zynga Mobile, David Ko, teilte zudem mit, dass Newtoy in Texas weiterhin der Entwickler von "With Friends"-Apps bleiben werde. Die mobile Version des Zynga-Aushängeschilds "Farmville" verzeichnete am iPhone in fünf Monaten sieben Millionen Downloads.

Mehr zum Thema:

Electronic Arts kauft Macher von "Angry Birds"

(futurezone)