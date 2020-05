A1 schafft 650 Mbit/s über alte Kupferleitung

Der Vorteil liegt auf der Hand. Anstatt die gesamte Hausverkabelung neu machen zu müssen, können auch über die eingezogenen Kuperkabel Geschwindigkeiten erreicht werden, die sonst nur mit Glasfaseranschlüssen möglich sind. A1 will G.fast in den kommenden Monaten noch im Livebetrieb testen und rechnet mit der kommerziellen Verfügbarkeit im kommenden Jahr oder 2016. Weiterhin ungeklärt sind allerdings regulatorische Auflagen beim Thema Vectoring, welche die Einführung verzögern könnte.

Gedacht ist die Technologie für den städtischen Raum und hier vor allem für mehrgeschoßige Mehrparteien-Häuser, da einerseits die nahe Glasfaser-Anbindung gegeben sein muss und die Länge der verbleibenden Kupferverkabelung 250 Meter nicht übersteigen darf. G.fast könne in den nächsten zehn bis 20 Jahren einen wichtigen Beitrag als Überbrückung leisten, bis Glasfaser-Anschlüsse auch tatsächlich flächendeckend in Wohnungen (Fibre to the Home) umgesetzt werden, sagte A1-Generaldirektor Hannes Ametsreiter bei der Präsentation.