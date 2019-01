Astro-Luca: Italiener wird neuer Kommandant auf der ISS

Parmitano fliegt mit dem Nasa-Astronauten Andrew Morgan und dem russischen Roskosmos-Kosmonauten Alexander Skvortsov zur ISS. In der zweiten Hälfte der Mission soll der 42-Jährige als erster Italiener die Führungsrolle übernehmen. Parmitano war bereits 2013 auf der ISS. Damals wäre er bei einem Außeneinsatz fast in seinem Raumanzug ertrunken. Wasser hatte sich in seinem Helm gesammelt.